المشاورات السياسية للخروج من الازمة: هيئة الحوار على وشك الانتهاء من إعداد الوثيقة النهائية

الجزائر - أعلن المنسق العام للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن الهيئة على وشك الانتهاء من اعداد الوثيقة النهائية الخاصة بالمشاورات السياسية ومقترحات كل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تمر بها.

وأوضح المنسق العام للهيئة خلال لقائه بجمعيات نسوية وأعيان منطقة أولاد نايل والحزب الوطني الحر، ان "الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد الذي يحقق التوافق الوطني"، مذكرا في نفس السياق باللقاءات التي اجرتها الهيئة مع الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والشخصيات والنخب الوطنية لتذليل العقبات وتوحيد الرؤى بغية التوصل الى حلول للأزمة السياسية.

وذكر السيد كريم يونس في هذا الاطار بأن الهيئة اجرت لحد الآن لقاءات مع 23 حزبا سياسيا وأزيد من 5000 لقاء مع نشطاء وجمعيات، متوقعا بلوغ هذا العدد الى 6000 خلال الايام القليلة المقبلة.

وأشار الى أن "كل أرضيات العمل التي توج بها مسار الحوار لحل الازمة الراهنة أخذت بعين الاعتبار من طرف هيئة الحوار والوساطة في الوثيقة النهائية التي سترفع الى السطات العليا للبلاد قريبا"، مبرزا ان "كل الاقتراحات تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي".

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ولدى لقائه مع ممثلات الجمعيات النسوية من مختلف ولايات الوطن، شدد السيد كريم يونس على "دور المرأة ومساهمتها في حل الازمة الراهنة"، معبرا عن تفاؤله في التوصل الى "توافق وطني والاسراع في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وإرساء أسس جمهورية جديدة تلبي طموحات الشعب في كل المجالات".

من جهتها، أكدت منسقة العنصر النسوي، فاطمة الزهراء دعاس، على "ضرورة اشراك المرأة في مختلف المحطات السياسية التي تعرفها البلاد لإحداث تغيير ايجابي يعود بالمنفعة على الوطن"، مقترحة تنظيم انتخابات رئاسية في "أقرب الآجال" مع توفير "كل الضمانات لإنجاحها من خلال زرع الثقة بين الشعب والسلطة".

من جانبه، أكد رئيس الحزب الوطني الحر، طارق يحياوي، أن مجمل الاقتراحات التي قدمها خلال لقائه بكريم يونس انصبت حول "ضرورة الاسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية شريطة توفير كل الضمانات التقنية والسياسية لإنجاحها"، مشددا على ضرورة "احداث القطيعة مع النظام السابق ومكافحة الفساد والتزوير واستعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية".

وبنفس المناسبة، شدد أعيان سيدي نايل على أهمية "المساهمة الجادة لكل فعاليات المجتمع في حل الازمة التي تمر بها البلاد"، داعين الى "التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمواطنين وتعزيز اسلوب الحوار كوسيلة لحل الازمة والتوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب الآجال".