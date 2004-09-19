الدخول المدرسي 2019- 2020 : الوزيرة هدى فرعون تشرف على انطلاق السنة الدراسية بولايات البويرة وبومرداس والجزائر العاصمة

الجزائر - أشرفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون صباح هذا الأربعاء على مراسيم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2019- 2020 ) عبر كل من ولايات البويرة و بومرداس والجزائر العاصمة (شرق).

وقامت الوزيرة بمشاركة تلاميذ الثانوية الجديدة بالأخضرية (ولاية البويرة) أول يوم من عامهم الدراسي قبل أن تتنقل صوب ولاية بومرداس حيث ابتدائية علي حمدان للوقوف على مجريات السنة الدراسية الجديدة ثم اتجهت بعد ذلك إلى بلدية الرغاية (شرق الجزائر العاصمة) للوقوف وعلى مستوى إكماليه أحمد حماني التي افتتحت أقسامها لأول مرة لتلاميذ حي الكروش.

كما حضرت السيدة فرعون بمعية الوفد المرافق لها مع تلاميذ أحد الأقسام، الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي الجديد الذي تمحور حول "حب الوطن والوفاء له والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل أشكال الفتنة"، واستمعت إلى مشاركات التلاميذ حول الموضوع و إثرائهم الدرس بإجابات ومقترحات انصبت جلها في تحبيذ الحوار و تقبل الآخر.

كما استمعت الوزيرة إلى شروحات وعرض مدير التربية شرق ولاية الجزائر، الذي أكد أن عدد تلاميذ المقاطعة الشرقية للعاصمة يفوق 320 ألف تلميذ موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث بلغ عدد تلاميذ الابتدائي أكثر من 167 ألف تلميذ، فيما تم إحصاء 14993 في الطور المتوسط و أكثر من 41 ألف تلميذ في الطور الثانوي.

وفيما يخص الهياكل أكد ذات المدير أن الجزائر شرق انتقلت من 155 ابتدائية إلى حوالي 43 مجمعا مدرسيا استلم منه 20 مجمعا في مختلف البلديات.

وفيما يخص حي الكروش (محل زيارة الوزيرة) فقد تم استلام 3 مجمعات مدرسية و متوسطتين وثانوية واحدة، في انتظار تواصل استلام مشاريع جديدة.

وتضم متوسطة أحمد حماني الجديدة 422 تلميذا موزعين على 9 أفواج تربوية وهي تتوسط تجمع سكني جديد معروف بكثافة سكانية (5000 مسكن).

علما أن هناك مشاريع منتظرة في المقاطعة الشرقية، يقول مدير التربية، تصل إلى 27 متوسطة و أكثر من 18 ثانوية و 84 مجمعا مدرسيا إذا تعد السنة الدراسية الحالية "مميزة" بالنظر إلى كم المشاريع المستلمة.

وعن التأطير الإداري، أكد ذات المسؤول "لا وجود لشغور في المناصب للمعلمين ولا الإداريين في الطورين المتوسط والثانوي والابتدائي"، مستثنيا "بعض الحالات" في الطور الابتدائي، حيث تم تكليف نواب المديرين لتسيير الإدارات.

جدير بالذكر أن الدخول المدرسي لهذه السنة، سجل أزيد من تسعة ملايين تلميذ بصفوف الدراسة، من بينهم 155 ألف تلميذ يباشر مساره الدراسي لأول مرة.