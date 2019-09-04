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"الجزائر دولة اجتماعية بامتياز"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أيلول/سبتمبر 2019 14:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
&quot;الجزائر دولة اجتماعية بامتياز&quot;

وهران - اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام اليوم الأربعاء بوهران خلال إشرافه على الدخول المدرسي الجديد أن "الجزائر دولة اجتماعية بامتياز".

وأبرز السيد هدام للصحافة أن "الجزائر دولة اجتماعية بامتياز. والدستور كرس مجانية وإجبارية التعليم. وهدف السلطات العمومية هو بلوغ نسبة الأمية صفر بالمائة."

وتفقد الوزير خلال زيارته لوهران مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم وحضر الدرس الافتتاحي الذي تم تقديمه للتلاميذ بلغة الإشارة وتمحور حول "حب الوطن".

وتستقبل هذه المؤسسة المتخصصة 152 تلميذ وتضمن التعليم المبكر للأطفال الذين أتموا سنتين في التدرب على الكلام وسنة في التعليم التحضيري كما أشير إليه.

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واستمع السيد هدام لانشغالات مديرة هذه المدرسة لاسيما فيما يتعلق بالمعدات المتخصصة. وقد أبرز مجهودات الدولة في مجال التكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم على غرار الأطفال العاديين.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تنقل قبل ذلك إلى حي 4400 سكن ببلقايد (بلدية بئر الجير) حيث دشن مدرسة ابتدائية جديدة تضم 12 قسما وستخفف الضغط عن المؤسسة التربوية "يحياوي أحمد" المجاورة.

ومن جهته أكد والي وهران مولود شريفي أن قطاع التربية تدعم هذا الموسم بزهاء أربعين مؤسسة تربوية جديدة و ب 23 حافلة تم توزيعها على المناطق النائية لضمان النقل المدرسي.

يذكر أن نحو 400 ألف تلميذ من بينهم 500 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة معني بالدخول المدرسي بوهران.

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"الجزائر دولة اجتماعية بامتياز"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أيلول/سبتمبر 2019 14:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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