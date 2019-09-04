سوناطراك: تشغيل محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه عن قريب بحاسي مسعود -

الجزائر دولة اجتماعية بامتياز -

فضائل الحوار موضوع جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لهذه السنة -

الوضع الحالي في البلاد يستدعي التوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية -

اتفاقية في مجال البيئة بين وزارتي البيئة والتربية لتجهيز 2500 مدرسة على المستوى الوطني -

وفاة 38 شخصا وإصابة 1643 أخرين خلال الأسبوع المنصرم -

الحماية المدنية تضع مخططا لمرافقة الدخول المدرسي -

كلية للعلوم الطبية في الأفق ببشار -

الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) -

حسان رابحي يقوم بزيارة إلى قلعة القصبة بالجزائر العاصمة ومتحف باردو -

الدخول المدرسي2019/ 2020 : وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الإنطلاق الرسمي من غرداية -

السيد بن صالح يدعو الحكومة الى التحلي ب العقلانية في تحضير قانون المالية لسنة 2020 -

التوقيع على اتفاقية لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة -

المجلس الشعبي الوطني يشرع في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب -

فيضانات: ضرورة تكييف منشآت الري مع مخاطر التغيرات المناخية -

منحة التمدرس التضامنية: 15 مليار دج لفائدة 3 ملايين تلميذ من العائلات المعوزة على المستوى الوطني -

مشروع إعادة تنظيم وحدات حاسي مسعود ستسمح بتحسين و دعم الانتاج على المدى البعيد -

قايد صالح: الوضع في الجزائر شأن داخلي يقتضي حلولا من واقعها -

الفريق الوطني لكرة القدم: هدفي من الآن فصاعدا، تحسين أداء المنتخب -