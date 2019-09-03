إدراج مواد جديدة لتعزيز صلاحيات رؤساء البلديات للوقاية من المخاطر

الجزائر - أعلن المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية,الطاهر مليزي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن ادراج 26 مادة جديدة في مشروع قانون الجماعات الاقليمية تخص تعزيز صلاحيات رؤساء البلديات في حماية المواطن من كافة الاخطار والوقاية منها .

وقال السيد مليزي في ندوة صحفية نشطها بمقر المندوبية أنه "نظرا لكون بلادنا مهددة بعدة مخاطر جراء عوامل طبيعية وبشرية فانه سيتم ادراج 26 مادة جديدة في مشروع قانون الجماعات الاقليمية الموجود قيد الدراسة بهدف تعزيز صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية لحماية المواطن من كافة الاخطار وما يهدده في حياته اليومية".

كما تخص هذه المواد --يضيف نفس المتحدث- "انشاء لجان مشتركة بين البلديات والولاية لتحضير الأعمال الوقائية على مدار السنة وفق خطط مدروسة وكذا تنسيق التدخل في حال حدوث كوارث طبيعية على غرار حرائق الغابات والفيضانات".

وبعد ان ذكر نفس المسؤول, ان الجزائر عرفت خلال سنتي 2016 /2017 "سلسلة من حرائق الغابات والاضطرابات الجوية خلفت 25 ضحية وخسائر مادية بحوالي 52 مليار دينار " , أوضح ان اجراءات التكفل بالمخاطر ومواجهتها عرفت " تطورا" من خلال عدة اجراءات منها "دعم وتحيين الاطار التشريعي" وكذا "انشاء ورقمنة قاعدة بيانات محلية مخصصة لجرد الخسائر" بالإضافة الى "رقمنة مخططات التدخل وتعزيز خلايا الرصد والعمل الوقائي وتنمية القدرات البحثية وبرامج التكوين وتطوير قانون البناء وانشاء بنى تحتية لحماية المدن".

إقرأ أيضا: الإضطرابات الجوية : وزير الداخلية يدعو للمبادرة بإجراءات استباقية

كما تم "تدعيم"جهاز الحماية المدنية ومديرية الغابات بوسائل "متطورة وعصرنة وسائل التنبؤ مع الاستعمال التدريجي للوسائل الفضائية في مجال الوقائية".

وأضاف السيد مليزي في نفس السياق أنه "يتم الان العمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث بما يتماشى والأطر العالمية كاتفاق باريس حول المناخ واهداف التنمية المستدامة بمشاركة كافة الفاعلين وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة".

وبدوره كشف مدير الاعلام والاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور عن تسجيل " اكثر من 1900 تدخل خص حرائق الغابات " خلال السنة الجارية 2019 مست " 5528 هكتار من الغطاء الغابي و4074 من الادغال " , مبرزا ان الولايات الأكثر تضررا هي تيزي وزو , بجاية وتسمسيلت وعين الدفلى, واكد في هذا الاطار ان العامل البشري هو السبب الرئيسي في هذه الحرائق سواء كان عمدي أو غير عمدي".