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رئيس المجلس الشعبي الوطني يشدد على ضرورة التوجه نحو تنظيم الرئاسيات قبل نهاية السنة الجارية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2019 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة التوجه "السريع" نحو تكريس الشرعية الشعبية من خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية "ضمن منطق التوافق و التنازل"، تغليبا لمصلحة الوطن.

وفي كلمة له في افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة (2019-2020)، تطرق رئيس الغرفة السفلى للبرلمان مطولا لموضوع الاستحقاق الرئاسي حيث قال بأن "الوقت يفرض اليوم على الجميع التوجه السريع إلى الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية".

واعتبر هذا الخيار "موقفا وطنيا أمام ما تتعرض له إرادة بناء الجمهورية الجديدة وما تواجهه من حملات مبرمجة"، مشيرا إلى أنه "لم يبق أمام المتقولين أي حجة بعد فصل المؤسسة العسكرية و ترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة".

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وبذلك، "أثبتت (المؤسسة العسكرية) للجميع في الداخل و الخارج أنها مؤسسة جمهورية (...) تلجأ للصندوق و الإرادة الشعبية وفق بيئة سياسية و قانونية مساعدة من شأنها إعطاء المصداقية الكافية للعملية الانتخابية القادمة"، يقول السيد شنين.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس المجلس الشعبي الوطني يشدد على ضرورة التوجه نحو تنظيم الرئاسيات قبل نهاية السنة الجارية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2019 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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