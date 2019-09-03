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اقتراح تحديد آجال استدعاء الهيئة الناخبة "خطوة حاسمة ودليل على جدية " جهود قيادة المؤسسة  العسكرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2019 10:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر- أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الاثنين ان اقتراح الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استدعاء الهيئة الناخبة قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري واجراء الانتخابات الرئاسية في اجالها القانونية والتعجيل بتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات "خطوة حاسمة ودليلا على الجدية" التي ميزت جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي .

وكان الفريق قايد صالح قد اعتبر, خلال زيارته اليوم الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة, أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا". 

في هذا الاطار عبر التجمع الوطني الديمقراطي في بيان  له عن "ارتياحه" لاقتراح الفريق قايد صالح مشيرا الى انه "يرى فيها خطوة حاسمة ودليلا على الجدية التي ميزت جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي في صون الخيار الدستوري وتجسيد المطلب الاساسي للشعب الجزائري المتمثل في تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور والمكرستين للارادة الشعبية من خلال توفير الشروط والاليات التي تمكن المواطنين من الاختيار الحر والسيد لرئيس الجمهورية والمساهمة في بناء مؤسسات دستورية صلبة".

وجدد الحزب التزامه بدعم هذا المسعى  ميدانيا والذي يعتبره بمثابة "محطة عملية  للخروج من الوضع الراهن" وذلك من خلال تجنيد مناضليه لتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الانتخابي لتجنيب البلاد عواقب الفراغ والمراحل الانتقالية.

كلـمات مفتـاحيــة :
اقتراح تحديد آجال استدعاء الهيئة الناخبة "خطوة حاسمة ودليل على جدية " جهود قيادة المؤسسة  العسكرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2019 10:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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