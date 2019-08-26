Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قوى البديل الديمقراطي تقرر تأجيل "ندوة العقد السياسي" إلى يوم 9 سبتمبر المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 31 آب/أغسطس 2019 14:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات
قوى البديل الديمقراطي تقرر تأجيل &quot;ندوة العقد السياسي&quot; إلى يوم 9 سبتمبر المقبل

الجزائر- قررت الاحزاب والمنظمات المنضوية تحت تكتل "قوى البديل الديمقراطي" تأجيل ندوة العقد السياسي إلى يوم 9 سبتمبر المقبل وذلك سبب "عدم تلقيها للترخيص" من قبل السلطات المعنية من أجل عقد هذه الندوة التي كانت مقررة اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان وزع خلال ندوة صحفية نشطها ممثلون عن أحزاب هذا التكتل الذي يتشكل من جبهة القوى الاشتراكية, التجمع من أجل الثقافة الديموقراطية, حزب العمال, الحزب الاشتراكي للعمال, الاتحاد من أجل التغيير والرقي, الحركة الديمقراطية والاجتماعية والحزب من أجل اللائكية, إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, فإن ندوة العقد السياسي قد تم تأجيلها إلى التاسع من الشهر القادم دون تحديد مكان انعقادها.

إقرأ أيضا: التجمع الوطني الجمهوري يعبر عن مساندته "المطلقة" لهيئة الحوار والوساطة

وتمحورت مداخلات ممثلي أحزاب هذا التكتل حول أهداف هذه الندوة المرتقبة التي ستخصص --كما أوضحوا-- لمناقشة "الأزمة السياسية الراهنة وكذا شرح خيار الانتقال الديمقراطي والمسار التأسيسي السيادي ودولة القانون والحريات الفردية والدولة الاجتماعية", إلى جانب "شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية وضرورة تعديل المنظومة القانونية قبل تنظيم هذا الاستحقاق الوطني".

للتذكير, كانت قوى البديل الديمقراطي قد أطلقت في 21 يوليو الماضي نداء دعت فيه الى "إبرام اتفاقية عقد سياسي" وأكدت من خلاله على الشروط الواجب توفرها لإنجاح أي مبادرة سياسية أو أي حوار لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.

آخر تعديل على السبت, 31 آب/أغسطس 2019 16:17
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

قوى البديل الديمقراطي تقرر تأجيل "ندوة العقد السياسي" إلى يوم 9 سبتمبر المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 31 آب/أغسطس 2019 14:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.31

الفاو: الميكنة الفلاحية  تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

19.08.31

ممثلون عن النخب الوطنية يؤكدون دعمهم للحوار "الشامل والجاد" لإخراج البلاد من الازمة…

19.08.31

برج بوعريريج : إطلاق مبادرة لاستعمال الدراجات الهوائية بدل السيارات

19.08.31

تونس: الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تعلن قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الإنتخابات…

19.08.31

الكأس الممتازة : اتحاد الجزائر-شباب بلوزداد في الفاتح نوفمبر المقبل

19.08.31

الألعاب الإفريقية 2019/الكرة الطائرة : المنتخب الجزائري يفوز على الرأس الأخضر و ينال…

الأكثــر قـراءة

19.08.27

أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

19.08.26

كل الخدمات الجامعية ستكون "متوفرة" خلال السنة الجامعية الجديدة

19.08.26

مكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز وطنية لكل مشاريع السكن والتجهيزات العمومية  

19.08.28

صناعة: مركب الحديد والصلب لبلارة يدخل حيز الخدمة بصفة كاملة نهاية نوفمبر 2019

19.08.26

الفريق قايد صالح يؤكد على ترجيح الشرعية الدستورية بتنظيم الرئاسيات قريبا

19.08.26

الدخول المدرسي 2020/2019 : وزارة التربية الوطنية تذكر برزنامة استئناف الاداريين والاساتذة…