كشف وتدمير قاذف صاروخي و ثماني قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة اثر عملية بحث و تمشيط بعين الدفلى، من كشفت وتدمير قاذف صاروخي و ثماني قنابل تقليدية الصنع، حسب ما افاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأكد ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، واثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، أمس الجمعة 30 أوت 2019، قاذف صاروخي تقليدي الصنع و 8 قنابل تقليدية الصنع".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود ببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) "شاحنة ومركبة رباعية الدفع و 4800 لتر من الوقود و22 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب".

من جهة أخرى، و في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة) وشرشال (الناحية العسكرية الأولى) "محاولات هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، مستغانم، ورقلة وغرداية".