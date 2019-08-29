تدمير أربع قنابل تقليدية الصنع وأربعة مخابئ للجماعات الإرهابية بكل من المدية ، عين الدفلى وسيدي بلعباس

الجزائر- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاربعاء ، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من المدية، عين الدفلى وسيدي بلعباس ، من كشف وتدمير أربع قنابل تقليدية الصنع وأربعة مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي أغراض مختلفة، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي جاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أوت 2019، خلال عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من المدية وعين الدفلى/ن.ع.1 وسيدي بلعباس/ن.ع.2، أربع (04) قنابل تقليدية الصنع وأربعة (04) مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي أغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 19 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف تاجري (02) مخدرات آخرين وضبط 28،650 كيلوغرام من نفس المادة خلال عمليتين متفرقتين بكل من غرداية/ن.ع.4 وبشار/ن.ع.3".

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من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، سبعة (07) أشخاص وحجزت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و203 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات التنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، مهربين (02) وضبطوا 9000 وحدة من مختلف المشروبات و340 كلغ من مادة التبغ. كما تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالأغواط ومعسكر وبشار".