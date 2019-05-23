تيكاد7 : استعراض مجهودات الجزائر في التكفل بصحة المواطن

يوكوهاما (اليابان) - قدم الوفد الجزائري المشارك في أشغال القمة السابعة لندوة طوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد7) يوم الخميس بيوكوهاما عرضا حول "الصحة والتغذية" أبرز من خلاله مجهودات الجزائر في الكفل بصحة المواطن وتطوير النظام الصحي.

وفي هذا الإطار, تم التأكيد على أن الجزائر "كرست في دستورها ان الصحة حق اساسي للمواطن الجزائري, مما دفع الى بناء وانجاز وتطوير الهياكل والبنى التحتية في هذا القطاع, ناهيك عن الدعم المتواصل للموارد البشرية وتطوير النظام الصحي".

كما تم خلال العرض المقدم إبراز المجهودات المبذولة من أجل التكفل بصحة المواطن, مما افضى الى "تطور ملحوظ في متوسط العمر المتوقع للفرد الذي انتقل من 47 سنة غداة الاستقلال الى 77,6 سنة في 2017".

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وفي ذات السياق, "تراجعت نسبة وفيات الأطفال عند الولادة من 37 في الألف سنة 2000 إلى 22 حالة في الألف سنة 2017".

وبخصوص صحة الأم, فقد "عملت الجزائر ولا تزال على تقليص نسبة الوفيات في أوساط الأمهات وهي الآن بصدد إعداد مخطط خماسي يتمحور حول هذا الهدف لسنوات 2020 و 2024 وكذا برامج التنمية المستدامة".

كما تم التأكيد في هذا الشأن على "التزام الجزائر باعتماد المبادرات الدولية والجهوية, على غرار الاستراتيجية العالمية لصحة الأم والطفل والمراهق للفترة من2016 الى 2030 وكذا المبادرة المتعلقة بتخفيض نسبة الوفاة في وسط الأمهات في افريقيا".

وفي ذات السياق, مكن البرنامج الموسع للتلقيح من "تخفيض نسبة معدلات الإصابة بالمرض والوفيات, حيث تمكنت الجزائر من القضاء على أمراض التهاب الحالب والتيطانوس للأم والطفل حديث الولادة".

وبخصوص الأمراض المتنقلة, اعتمدت الجزائر --حسب العرض المقدم-- "خطة للقضاء نهائيا على أمراض فقدان المناعة المكتسبة, السل والملاريا, وذلك في آفاق سنة 2030 ".

وفي هذا الجانب, أشار العرض الى ان "الجهود التي بذلتها الجزائر للقضاء على الملاريا أفضت الى نتائج ملموسة, حيث تم التصديق على تمكن الجزائر من القضاء على هذا المرض في 22 مايو 2019 من طرف المنظمة العالمية للصحة".

وبشأن الوقاية بصفة عامة, فان الجزائر "تعتزم اعتماد خطة خماسية للفترة من 2020 الى 2024 من شأنها دعم وتعزيز جهاز الإنذار الوبائي وكذا آلية التنظيم والتحضير للرد والتحكم في المخاطر الصحية ذات البعد الوبائي والإستعجالات الصحية ذات الأبعاد الدولية".

أما بخصوص التكوين في قطاع الصحة, فقد تم التذكير ب"الجهود التي بذلتها الجزائر في تكوين العديد من الأطباء في جامعاتها من البلدان الإفريقية والشقيقة ولا زالت تستقبل الطلبة القادمين منها".

ووبخصوص التضامن مع البلدان الإفريقية, أشار العرض إلى "دور الجزائر في تقديم يد العون والمساعدة للبلدان الإفريقية عند حدوث أزمات غذائية وكوارث طبيعية".