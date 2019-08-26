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مجلس الأمة يضبط ترتيبات الدورة العادية لسنة 2019-2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 18:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
مجلس الأمة يضبط ترتيبات الدورة العادية لسنة 2019-2020

الجزائر - عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة (2019-2020)، حسب ما افاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة .

وأكد ذات المصدر أن السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، قد ترأس اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2019-2020) وذلك في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر 2019، الموافق 03 محرم 1441 هجري و كدا اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول أعمال هذه الدورة.

وأضاف ذات المصدر أنه قــد أخذ الأعضاء خلال الاجتماع علما بـطلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "علي طالبي" و "شايد حمود" ، وذلك طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

كـمـا تبادل الأعــضاء الرؤى ووجهات النظر حول مشروع برمجة نشاطات مجلس الأمة خلال الدورة البرلمانية العادية لسنة (2019-2020).

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مجلس الأمة يضبط ترتيبات الدورة العادية لسنة 2019-2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 18:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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