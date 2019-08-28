السيد بدوي يؤكد من يوكوهاما على الدور "الهام والمحوري" للجزائر على مستوى افريقيا

يوكوهاما (اليابان) - أكد الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الأربعاء بيوكوهاما أن الدور المستقبلي للجزائر في القارة الإفريقية "محوري, هام ورئيسي".

واضاف الوزير الاول في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته برئيس الوزراء الياباني شونزو آبي على هامش أشغال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا بأن الجزائر تعتبر بمثابة "بوابة أساسية للقارة الإفريقية بالنظر الى تجربتها وجسورها الممدودة مع كل البلدان الافريقية".

وذكر في هذا الشأن بان الجزائر "ساهمت في تكوين المورد البشري الافريقي وتساهم في انشاء شراكات فعلية وعميقة لدعم التنمية في القارة".

وهذا المنطلق – يضيف السيد بدوي فان "حضور الجزائر دوما في مثل هذه المناسبات , في اشارة منه الى تيكاد 7, هو "تأكيد على المضي بالقارة قدما الى ما يطمح اليه كل الافارقة".

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وبخصوص تيكاد7 أشار الوزير الأول إلى "رغبة البلدان الكبيرة في احتواء القدرات والطاقات الافريقية التي اصبحت محل اهتمام كل الدول المتقدمة", مشيرا إلى انعقاد مثل هذه اللقاءات يعتبر "فرصة للأفارقة للتعبير عن طموحاتهم" في التنمية والتقدم.

واوضح بأنه تم الاستماع في الجلسة الصباحية للقمة الى "الطموحات الكبيرة" للبلدان الافريقية في سبيل تحقيق "التطور والرقي في العديد من المجالات على غرار المورد البشري, الأمن والاستقرار وايضا في الحركية الاقتصادية والمرافقة الاستثمارية من طرف البلدان الكبيرة خاصة اليابان".

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وأضاف في هذا الشأن بأن ارادة التطور "عبرت عنها القارة الإفريقية من خلال مسيرتها على مستوى الاتحاد الإفريقي", مبرزا دور الجزائر في هذه الحركية.

وفي هذا السياق اشار الوزير الأول الى أن السوق الإفريقية "موجودة اليوم وستنطلق في العمل".