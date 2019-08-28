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وزارة العدل تنفي تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر بلديات الوطن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
وزارة العدل تنفي تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر بلديات الوطن

الجزائر - نفت وزارة العدل، يوم الاربعاء، الخبر الذي تم تداوله بخصوص تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر جميع بلديات الوطن، مشيرة الى أن ذلك "لا يدخل في مجال اختصاصها".

وأكدت الوزارة في بيان لها "عدم صحة" ما ورد في هذا الخبر، معربة عن "أسفها" لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار من "قلق غير مبرر لدى المسيرين المشهود لهم بالاستقامة".

وذكرت وزارة العدل بهذا الخصوص أن "تشكيل لجان وزارية لا يدخل في مجال اختصاصها، عملا بقواعد الاختصاص التي تحكم تنظيم وسير القطاعات الوطنية المختلفة"، مبرزة أن وزير العدل "يسهر كل السهر على احترام سلطات وصلاحيات القطاعات الأخرى، وفقا لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم ذي الصلة".

كما ذكرت أيضا أن "صلاحيات وزير العدل يحكمها في هذا الموضوع قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد إطار تدخله بشأن الجرائم المرتكبة التي وصلت الى علمه، وله في ذلك أن يقوم بإخطار النائب العام أو يكلفه بمباشرة المتابعة الجزائية.

كما يستمد من المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات وزير العدل سلطة تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها في إطار القانون".

آخر تعديل على الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 14:56
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وزارة العدل تنفي تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر بلديات الوطن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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