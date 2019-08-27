قضايا فساد: المستشار المحقق لدى المحكمة العليا يأمر بوضع بوعزقي عبد القادر في إفراج

وأوضح البيان أنه "و في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 27 أغسطس 2019 ، الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى المدعو بوعزقي عبد القادر، وزير الفلاحة سابقا، المتابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و العقود و إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته".
كما تشمل هذه الجنح أيضا "تبديد أموال عمومية"، طبقا للمادة 29 من القانون سالف الذكر، يضيف نفس المصدر موضحا أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم في إفراج".