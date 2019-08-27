قضايا فساد: المستشار المحقق لدى المحكمة العليا يأمر بوضع بوعزقي عبد القادر في إفراج

الجزائر - أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع وزير الفلاحة سابقا، بوعزقي عبد القادر في إفراج و ذلك بعد الاستماع الى أقواله في إطار التحقيق معه في قضايا ذات صلة بالفساد، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للنائب العام لدى ذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه "و في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 27 أغسطس 2019 ، الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى المدعو بوعزقي عبد القادر، وزير الفلاحة سابقا، المتابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و العقود و إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته".

كما تشمل هذه الجنح أيضا "تبديد أموال عمومية"، طبقا للمادة 29 من القانون سالف الذكر، يضيف نفس المصدر موضحا أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم في إفراج".