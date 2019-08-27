Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الهيئة الوطنية للحوار تستقبل فاعلين في المجتمع المدني والمئات من الشباب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 13:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
الهيئة الوطنية للحوار تستقبل فاعلين في المجتمع المدني والمئات من الشباب

الجزائر - أكدت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، يوم الثلاثاء في بيان لها، انها استقبلت، منذ تاريخ تنصيبها، العديد من الفاعلين في المجتمع المدني و المئات من المواطنين الشباب الذين قدموا من مختلف ربوع الوطن من اجل عرض آرائهم و انشغالاتهم.

وأشارت الهيئة الى انه تم "الاصغاء بتمعن" لانشغالات الفاعلين في المجتمع المدني و المئات من المواطنين الشباب، حيث تم اخذ آرائهم و مساهماتهم بعين الاعتبار.

كما اكدت ذات الهيئة انها "لم تقدم عهدة لأي كان، سواء في الجزائر او في الخارج"، مشيدة بحجم المبادرات التي تم اتخاذها في اطار الحوار لا سيما من قبل الشباب.

إقرأ أيضا:       فعاليات المجتمع المدني: الإتفاق حول التمسك بالحوار وتوحيد المساعي لحل الأزمة السياسية

وتهدف الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، التي تم تنصيبها يوم 25 يوليو الفارط بقيادة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس، الى المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة "بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة".

وسيغطي الحوار جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.

كما يجب أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وكذلك ممثلي الحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 14:51
كلـمات مفتـاحيــة :
الهيئة الوطنية للحوار تستقبل فاعلين في المجتمع المدني والمئات من الشباب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 13:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.27

الجزائر-مالي: دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية

19.08.27

كرة القدم/تصفيات/أولمبياد-2020: الجزائريات في مواجهة النيجيريات

19.08.27

الفريق قايد صالح يترأس لقاء توجيهيا بمقر قيادة الناحية العسكرية الثانية  (النص الكامل…

19.08.27

ولد السالك: حضور الجمهورية الصحراوية في قمة "تيكاد 7" باليابان يثبت أنها "حقيقة لا رجعة…

19.08.27

الفريق قايد صالح يؤكد أن المؤسسة العسكرية "لن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر وبعزة…

19.08.27

الهيئة الوطنية للحوار تستقبل فاعلين في المجتمع المدني والمئات من الشباب

الأكثــر قـراءة

19.08.26

كل الخدمات الجامعية ستكون "متوفرة" خلال السنة الجامعية الجديدة

19.08.26

مكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز وطنية لكل مشاريع السكن والتجهيزات العمومية  

19.08.26

الفريق قايد صالح يؤكد على ترجيح الشرعية الدستورية بتنظيم الرئاسيات قريبا

19.08.26

الفريق قايد صالح ينوه بالنتائج المشجعة المحققة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار

19.08.26

منافسات دولية للفرق : الجزائر حاضرة بسبعة أندية

19.08.26

الكأس العربية: شبيبة الساورة تتأهل إلى الدور السادس عشر