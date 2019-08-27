الهيئة الوطنية للحوار تستقبل فاعلين في المجتمع المدني والمئات من الشباب

وأشارت الهيئة الى انه تم "الاصغاء بتمعن" لانشغالات الفاعلين في المجتمع المدني و المئات من المواطنين الشباب، حيث تم اخذ آرائهم و مساهماتهم بعين الاعتبار.
كما اكدت ذات الهيئة انها "لم تقدم عهدة لأي كان، سواء في الجزائر او في الخارج"، مشيدة بحجم المبادرات التي تم اتخاذها في اطار الحوار لا سيما من قبل الشباب.
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وتهدف الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، التي تم تنصيبها يوم 25 يوليو الفارط بقيادة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس، الى المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة "بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة".
وسيغطي الحوار جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
كما يجب أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وكذلك ممثلي الحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك.