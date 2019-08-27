ولد السالك: حضور الجمهورية الصحراوية في قمة تيكاد 7 باليابان يثبت أنها حقيقة لا رجعة فيها -

الفريق قايد صالح يؤكد أن المؤسسة العسكرية لن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر وبعزة شعبها الأصيل -

الهيئة الوطنية للحوار تستقبل فاعلين في المجتمع المدني والمئات من الشباب -

نفط: مستوى الامتثال الارادي لاتفاق أوبك- خارج أوبك بلغ 159% خلال يوليو -

الجيش يكشف أسلحة بالقرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست -

معسكر: دورة تكوينية لـ170 مسعف متطوع -

تيكاد 7: رسالة الجزائر تتمحور في بناء شراكة رابح - رابح بين إفريقيا واليابان -

وفاة 5 أشخاص وإصابة 120 آخرين نهاية الأسبوع الجاري على مستوى المناطق الحضرية -

نفط : سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 18ر59 دولارا -

ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج -

تيكاد7 : تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الموارد البشرية في صدارة أشغال القمة -

الألعاب الإفريقية 2019 / كاراتي دو: الجزائر تحصد 13 ميدالية من بينها ذهبيتين -

التسمم العقربي بغرداية: أكثر من 1.730 حالة من بينها وفاة واحدة منذ مطلع 2019 -

تمنراست: ضرورة إعداد دراسات شاملة لضمان تسيير أفضل لمراكز الردم التقني -

غسان سلامة: التدخلات الخارجية شجعت الأطراف الليبية على مواصلة القتال -

تيكاد7: اجتماع وزاري تحضيري بمشاركة الجزائر -

بابيشا لمونية مدور يتوج بمهرجان أنغوليم (فرنسا) -

إقامة قريبا محطات لقياس وزن وارتفاع الشاحنات قبل دخولها شبكة الطرقات -

منافسات دولية للفرق : الجزائر حاضرة بسبعة أندية -