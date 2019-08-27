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الجيش يكشف أسلحة بالقرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 12:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
الجيش يكشف أسلحة بالقرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، أمس الاثنين ، بفضل استغلال المعلومات وإثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، من كشف أسلحة تتمثل في سبع قذائف للقاذف الصاروخي RPG-7 وحشوتين (02) دافعتين لنفس القاذف بالإضافة إلى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع، حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 أوت 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/ن.ع.6، سبع (07) قذائف للقاذف الصاروخي RPG-7 وحشوتين (02) دافعتين لنفس القاذف بالإضافة إلى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع".

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وأضاف نفس المصدر أن "هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 13:12
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الجيش يكشف أسلحة بالقرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2019 12:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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