توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاحد، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، حسب ما افاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بأم البواقي/ن.ع.5، تاجر مخدرات بحوزته 15 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف تاجري (02) مخدرات آخرين بحوزتهما 2,3 كيلوغرام من نفس المادة بغليزان/ن.ع.2".

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من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني بالمسيلة/ن.ع.1 شخصا بحوزته ستة (06) أسلحة نارية و40 كيلوغرام من مادة البارود وأغراض أخرى، فيما تم توقيف ثلاثة (03) مهربين وضبط 1159 كاميرا مراقبة موجهة للتهريب و1294 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وورقلة/ن.ع.4".

وببرج باجي مختار/ن.ع.6، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) أشخاص وضبطت ثمانية (08) مولدات كهربائية وتسع (09) مطارق ضغط وأغراض أخرى، في حين تمّ توقيف ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان والأغواط".