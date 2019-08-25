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حركة النهضة مع "مبدأ الحوار مع الجميع سلطة ومعارضة"

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات

جيجل - أكد الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة اليوم الأحد بجيجل أن تشكيلته السياسية مع "مبدأ الحوار مع الجميع سلطة ومعارضة" .

وأوضح بن عائشة بأن حركته مع "مبدأ الحوار مع الجميع سلطة ومعارضة" من شأنه أن يصل إلى "توافق وطني على مستوى الطبقة السياسية والمجتمع المدني" وذلك خلال تنشيطه لندوة صحفية بوسط المدينة على هامش جامعة صيفية لإطارات حركته.

وبعدما أكد على ضرورة "تقديم تنازلات متبادلة لإخراج الجزائر من أزمتها" دعا أمين عام ذات الحركة إلى  ضرورة "الإسراع في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وفق عقد سياسي ملزم بإجراء إصلاحات مستقبلية".

وأشار بن عائشة إلى أنه في هذه المرحلة "لا بد من المزاوجة بين الحل الدستوري والسياسي باعتباره الطريق الوحيد الذي يفضي إلى الحل".

وبشأن لجنة الحوار اعتبر ذات المتدخل بأنها "ليست في المسار الصحيح وما تقوم به حاليا هو عمل مبتور".

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الصيفية لحركة النهضة تتواصل الى غاية 26 أغسطس الحالي بالإقامة العائلية "المنار الكبير" لتتخللها ورشات عمل داخلية لإطارات الحركة.

 

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حركة النهضة مع "مبدأ الحوار مع الجميع سلطة ومعارضة"
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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