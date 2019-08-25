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وزير الداخلية يستمع الى انشغالات ممثلي جمعية متقاعدي الجيش

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 13:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
وزير الداخلية يستمع الى انشغالات ممثلي جمعية متقاعدي الجيش

الجزائر - استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، يوم الأحد، ممثلين عن الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، حيث استمع الى انشغالاتهم وأكد "التزامه بالعمل على حل جميع المشاكل العالقة التي تخص هذه الجمعية"، حسب ما افاد به بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أنه "مواصلة للتكفل بانشغالات المواطنين، استقبل السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد 25 أوت 2019، ممثلين عن الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي على رأسهم السيد ثامر غضبان، رئيس الجمعية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية،بحضور إطارات مركزية للوزارة".

وقد كان هذا اللقاء --يضيف ذات المصدر-- "فرصة للسيد الوزير لتسجيل عرفان الدولة الجزائرية تجاه أفراد هذه الشريحة وسانحة أكد خلالها على ضرورة مد جسور الحوار في كل المستويات بصفة دائمة ومستمرة مع ممثلي هذه الجمعية لطرح انشغالاتهم".

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وبمناسبة هذا اللقاء، ذكر الوزير ب"متابعته الدائمة وكذا الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لجميع الانشغالات المعبر عنها، مؤكداً عن التزامه بالعمل على حل جميع المشاكل العالقة التي تخص هذه الجمعية".

 وفي الاخير، قدم رئيس الجمعية "امتنانه وخالص شكره للوزير عن هذا اللقاء وما أفضى إليه من نتائج".

آخر تعديل على الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 14:14
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وزير الداخلية يستمع الى انشغالات ممثلي جمعية متقاعدي الجيش
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 13:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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