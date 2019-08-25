الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثانية بوهران -

حوادث الطرقات: ثلاثة قتلى وخمسة جرحى بغرداية -

شبيبة القبائل تتأهل إلى الدور السادس عشر -

المجمع العمومي للحليب جيبلي ينفي اتخاذ أي إجراء لتقليص الكميات المجمعة -

سبع حالات غرق في ظرف 48 ساعة -

أبو ليلى لأمين سيدي بومدين في مهرجان كالغاري بكندا -

الكبش الساحر لصادق الكبير في المهرجان الدولي لفيلم الأطفال بسان دييغو -

اجتماع وزاري مشترك لبحث ملف صيانة الطريق السيار شرق-غرب وإجراءات تفعيل نظام الدفع -

فعاليات المجتمع المدني: الإتفاق حول التمسك بالحوار وتوحيد المساعي لحل الأزمة السياسية -

تعيين أونيسي خليفة مديرا عاما جديدا للأمن الوطني -

الموسم الدراسي (2019 / 2020) بالجزائر العاصمة: نحو استلام 102 مؤسسة تربوية -

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 55 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة -

ألعاب إفريقية2019 / ترياتلون/: ميدالية برونزية للجزائري أسامة هلال -

كأس إفريقيا للاعبين المحليين-2020 (تحضيرات): جمال بلماضي يستدعي 22 لاعبا لتربص -

ألعاب إفريقية-2019/كرة القدم النسوية: تأهل المنتخب الجزائري للمربع الذهبي -

وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة -

توطيد العلاقات بين الجزائر وساو تومي وبرانسيبيه محور المحادثات بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين -

كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست -

الجزائر العاصمة: حريق بحظيرة دنيا بارك دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية -