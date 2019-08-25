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الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثانية بوهران

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 10:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثانية بوهران

الجزائر - يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بداية من يوم الأحد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب ما أفد به بيان لوزارة  الدفاع الوطني.

وسيشرف الفريق قايد صالح خلال هذه الزيارة --حسب ذات المصدر-- على "تنفيذ  تمرين بحري على مستوى الواجهة البحرية الغربية ويتفقد بعض الوحدات ويعقد  لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية".

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الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثانية بوهران
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019 10:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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