و جاء في البيان "عين اليوم, السبت 24 أوت 2019, السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة, السيد أونيسي خليفة, بصفته مديرا عاما للأمن الوطني, خلفا للسيد عبد القادر قارة بوهدبة, الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".
تعيين أونيسي خليفة مديرا عاما جديدا للأمن الوطني
أدرج يـوم : السبت, 24 آب/أغسطس 2019 17:42 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 21 مرات
الجزائر- عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, يوم السبت, أونيسي خليفة, مديرا عاما جديدا للأمن الوطني, خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة الذي أنهيت مهامه, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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