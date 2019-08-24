أبو ليلى لأمين سيدي بومدين في مهرجان كالغاري بكندا -

الكبش الساحر لصادق الكبير في المهرجان الدولي لفيلم الأطفال بسان دييغو بالولايات المتحدة -

اجتماع وزاري مشترك لبحث ملف صيانة الطريق السيار شرق-غرب وإجراءات تفعيل نظام الدفع -

فعاليات المجتمع المدني: الإتفاق حول التمسك بالحوار وتوحيد المساعي للوصول الى حل الأزمة السياسية -

تعيين أونيسي خليفة مديرا عاما جديدا للأمن الوطني -

الموسم الدراسي (2019 / 2020) بالجزائر العاصمة: نحو استلام 102 مؤسسة تربوية -

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 55 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة -

ألعاب إفريقية2019 / ترياتلون/: ميدالية برونزية للجزائري أسامة هلال -

كأس إفريقيا للاعبين المحليين-2020 (تحضيرات): جمال بلماضي يستدعي 22 لاعبا لتربص -

ألعاب إفريقية-2019/كرة القدم النسوية: تأهل المنتخب الجزائري للمربع الذهبي -

وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة -

توطيد العلاقات بين الجزائر وساو تومي وبرانسيبيه محور المحادثات بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين -

كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست -

الجزائر العاصمة: حريق بحظيرة دنيا بارك دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية -

مركب توسيالي بوهران: تصدير نحو 22 ألف طن من حديد البناء نحو الولايات المتحدة الأمريكية -

النعامة: جمع أكثر من 6.500 عقرب لإنتاج المصل المضاد للتسمم العقربي -

فضاءات الترفيه بتبسة: إقبال كبير للعائلات بغية الاستمتاع بموسم الاصطياف -

الألعاب الإفريقية-2019 (سباحة): الجزائر تضيف 4 ميداليات جديدة مع رقمين وطنيين -

الرابطة الثانية (الجولة الأولى): بداية موفقة للمدية والأربعاء وغليزان -