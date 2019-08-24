وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة -

كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست -

الجزائر العاصمة: حريق بحظيرة دنيا بارك دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية -

مركب توسيالي بوهران: تصدير نحو 22 ألف طن من حديد البناء نحو الولايات المتحدة الأمريكية -

النعامة: جمع أكثر من 6.500 عقرب لإنتاج المصل المضاد للتسمم العقربي -

فضاءات الترفيه بتبسة: إقبال كبير للعائلات بغية الاستمتاع بموسم الاصطياف -

الألعاب الإفريقية-2019 (سباحة): الجزائر تضيف 4 ميداليات جديدة مع رقمين وطنيين -

الرابطة الثانية (الجولة الأولى): بداية موفقة للمدية والأربعاء وغليزان -

النعامة: 14 حالة تسمم غذائي ببلدية جنين بورزق -

مسيرات في مختلف جهات الوطن تطالب بالتغيير واحترام الإرادة الشعبية -

الوزير الأول ينهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف -

الالعاب الافريقية 2019/كرة اليد: فوز المنتخب الجزائري على تونس (26-24) -

5 قتلى و23 جريحا على الأقل في حادث تدافع بحفل فني بالجزائر العاصمة -

رئيس الدولة يعزي عائلات المتوفين والمصابين في حفل ملعب 20 أوت بالعاصمة -

ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 25 شخصا -

شبيبة السّاورة: النادي يسلط عقوبة على اللاعبين لحمر و فرحي -

الوزير الأول يتقدم بتعازيه الخالصة الى عائلات ضحايا حادثة التدافع في حفل فني بالعاصمة -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يتماسك عند اكثر من 60 دولارا -

تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي -