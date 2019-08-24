وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة

وكانت مرداسي قد عينت وزيرة للثقافة في الفاتح أبريل الماضي.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- قدمت يوم السبت وزيرة الثقافة مريم مرداسي استقالتها لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح من منصبها كوزيرة للثقافة و الذي قبلها حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية يوم السبت.
وكانت مرداسي قد عينت وزيرة للثقافة في الفاتح أبريل الماضي.
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