Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة

  أدرج يـوم : السبت, 24 آب/أغسطس 2019 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة صورة وأج

الجزائر- قدمت يوم السبت وزيرة الثقافة مريم مرداسي استقالتها لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح من منصبها كوزيرة للثقافة و الذي قبلها حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية يوم السبت.

وكانت مرداسي قد عينت وزيرة للثقافة في الفاتح أبريل الماضي.

اقرأ أيضا:     5 قتلى و23 جريحا على الأقل في حادث تدافع بحفل فني بالجزائر العاصمة

 

آخر تعديل على السبت, 24 آب/أغسطس 2019 15:34
كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة
  أدرج يـوم : السبت, 24 آب/أغسطس 2019 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.24

وزيرة الثقافة مريم مرداسي تقدم استقالتها لرئيس الدولة

19.08.24

كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست 

19.08.24

أسبوع من الأنشطة الثقافية

19.08.24

الجزائر العاصمة: حريق بحظيرة "دنيا بارك" دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية

19.08.24

مركب توسيالي بوهران: تصدير نحو 22 ألف طن من حديد البناء نحو الولايات المتحدة الأمريكية

19.08.24

مرابط: اجتماع فعاليات المجتمع المدني مسعى لتقريب الرؤى لبناء حل توافقي للازمة

الأكثــر قـراءة

19.08.20

الجزائر جاهزة لإنجاز مشروع وطني لإنتاج 5600 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية

19.08.19

سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية تطلب التفسيرات من المتعامل أوريدو بسبب الاختلالات

19.08.19

مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة "من الأولويات الملحة للعدالة"

19.08.20

نحو خلق أقطاب امتياز لقطاع السياحة بالجزائر

19.08.23

مسيرات في مختلف جهات الوطن تطالب بالتغيير واحترام الإرادة الشعبية

19.08.19

الالعاب العسكرية الدولية بروسيا: المنتخب الوطني العسكري يعود الى ارض الوطن