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الوزير الأول ينهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 18:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
الوزير الأول ينهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف

الجزائر - أنهى الوزير الاول، نور الدين بدوي، يوم الجمعة، مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف، بن شيخ الحسين سامي، بسبب "إخلاله وتقصيره في أداء الواجبات المنوطة به" عقب الحادثة الأليمة التي وقعت سهرة أمس الخميس في حفل فني بملعب 20 أوت بالعاصمة، حسب ما أعلنه بيان لمصالح الوزير الاول.

وأوضح نفس المصدر أن "الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، أنهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف ONDA السيد بن شيخ الحسين سامي، بعد إخلاله وتقصيره في أداء الواجبات المنوطة به عقب الحادثة الأليمة التي أودت بحياة 05 من أبنائنا الشباب".

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للتذكير، فقد لقي 5 شبان مصرعهم في حادث التدافع الذي وقع في حفل المغني الجزائري المغترب المدعو "سولكينغ".

وكان الوزير الاول قد قدم تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق بغية تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الاجراءات اللازمة".

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الوزير الأول ينهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 18:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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