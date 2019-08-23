الوزير الأول ينهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف

وأوضح نفس المصدر أن "الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، أنهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف ONDA السيد بن شيخ الحسين سامي، بعد إخلاله وتقصيره في أداء الواجبات المنوطة به عقب الحادثة الأليمة التي أودت بحياة 05 من أبنائنا الشباب".
إقرأ أيضا: الوزير الأول يتقدم بتعازيه الخالصة الى عائلات ضحايا حادثة التدافع في حفل فني بالعاصمة
للتذكير، فقد لقي 5 شبان مصرعهم في حادث التدافع الذي وقع في حفل المغني الجزائري المغترب المدعو "سولكينغ".
وكان الوزير الاول قد قدم تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق بغية تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الاجراءات اللازمة".