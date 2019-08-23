مسيرات في مختلف جهات الوطن تطالب بالتغيير واحترام الإرادة الشعبية -

الوزير الأول ينهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف -

الالعاب الافريقية 2019/كرة اليد: فوز المنتخب الجزائري على تونس (26-24) -

5 قتلى و23 جريحا على الأقل في حادث تدافع بحفل فني بالجزائر العاصمة -

رئيس الدولة يعزي عائلات المتوفين والمصابين في حفل ملعب 20 أوت بالعاصمة -

ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين الى 25 شخصا -

شبيبة السّاورة: النادي يسلط عقوبة على اللاعبين لحمر و فرحي -

الوزير الأول يتقدم بتعازيه الخالصة الى عائلات ضحايا حادثة التدافع في حفل فني بالعاصمة -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يتماسك عند اكثر من 60 دولارا -

تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي -

البليدة: تحويل مصلحة تصفية الدم من مستشفى فرانس فانون الى مركز زراعة الأعضاء -

الشلف: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 8 أشخاص -

وفاة 5 أشخاص في حفل فني: وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يأمر بفتح تحقيقات معمقة -

مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر بالأخضرية -

أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد في عديد من ولايات شرق الوطن -

حجز أزيد من 14 ألف أورو غير مصرح بها بمطار هواري بومدين الدولي -

كشف مخبأ للإرهابيين يحتوي اغراضا مختلفة بتيزي وزو -

الحمراوة في تنقل صعب إلى سطيف، بلعباس والشلف من أجل التدارك -

سوريا: الجيش النظامي يسيطر على كامل مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي -