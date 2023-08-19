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وفاة 5 أشخاص في حفل فني بالجزائر العاصمة: وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يأمر بفتح "تحقيقات معمقة"

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
وفاة 5 أشخاص في حفل فني بالجزائر العاصمة: وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يأمر بفتح &quot;تحقيقات معمقة&quot;

الجزائر - أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الجمعة، بفتح "تحقيقات معمقة" بغرض معرفة "ظروف وملابسات" الحادثة التي أودت بحياة خمسة أشخاص خلال الحفل الذي نشطه مغني الراب الجزائري المغترب سولكينغ سهرة أمس الخميس بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أنه "إثر الحادثة المؤلمة التي وقعت خلال الحفل المنظم ليلة الخميس الموافق ل 2019/08/22 بملعب 20 أوت 1955 ببلوزداد، والذي أدى إلى وفاة خمسة (05) أشخاص من بينهم فتاة لا تتعدى 13 سنة، قمنا بالتنقل على الفور إلى مكان الحادثة رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة".

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وأضاف ذات المصدر أنه "بعد المعاينات الأولية، أمرنا بفتح تحقيقات معمقة بغرض معرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة مع تحديد المسؤوليات".

للتذكير، لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث التدافع التي وقعت في حفل المغني سولكينغ، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 سنة.

 

آخر تعديل على الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 15:07
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وفاة 5 أشخاص في حفل فني بالجزائر العاصمة: وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يأمر بفتح "تحقيقات معمقة"
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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