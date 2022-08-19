توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 284 كغ من الكيف المعالج بالنعامة وتلمسان

وجاء في بيان الوزارة انه "مواصلة للعمليات الهادفة للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 21 أوت 2019، بالنعامة/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات وحجزت (250) كيلوغرام من الكيف المعالج كانت محملة على متن شاحنة وسيارة سياحية، كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان/ن.ع.2 (34.5) كيلوغرام من نفس المادة".
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وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة--يضيف نفس المصدر --"ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالمدية/ن.ع.1 وغليزان/ن.ع.2، بندقية (01) صيد ومسدس (01) آلي بالإضافة إلى قطع غيار لأسلحة نارية، في حين تم توقيف مهربين (02) بالغزوات/ن.ع.2، وحجز (68675) علبة سجائر و(84) كيلوغرام من مادة التبغ كانت موجهة للتهريب".
من جهة أخرى "حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست/ن.ع.6، (07) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعتي الدفع وأربع (04) شاحنات، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان والسعيدة/ن.ع.2 (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة" .