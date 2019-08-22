المحكمة العليا: وزير العدل السابق الطيب لوح يمثل أمام المستشار المحقق يوم الخميس 

وأوضح ذات المصدر أنه "بتاريخ 18 أغسطس 2019 تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد لوح الطيب وزير العدل حافظ الأختام سابقا ومن معه، المتابعين في قضايا مجرمة قانونا"، مضيفا أن ملف القضية "قد أحيل على السيد المستشار المحقق وقد قام هذا الأخير باستدعاء المدعو لوح الطيب ليوم الخميس 22 أغسطس 2019 على الساعة التاسعة صباحا لسماعه حول الوقائع المنسوبة إليه".
وأشار بيان النائب العام إلى أنه "تم تكوين ملف رفع الحصانة وفقا للإجراءات القانونية ضد عضو من مجلس الأمة له علاقة بالوقائع".