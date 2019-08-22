أمطار وحبات البرد مرتقبة بالعديد من الولايات الشرقية للوطن ابتداء من اليوم الخميس -

اجتماع حكومي يدرس الدخول الاجتماعي وتدابير تقليص عجز ميزان المدفوعات -

العمل على مرافقة مختلف المشاريع والتجارب الواعدة في مجال تعزيز الإنتاج الفلاحي لتنويع الاقتصاد -

أدرار: ضرورة دخول مركز مكافحة السرطان الخدمة في أقرب وقت ممكن -

وزير الإتصال من ورقلة : حشد الجهود والهمم لخدمة المصلحة العامة للوطن -

المحكمة العليا: وزير العدل السابق الطيب لوح يمثل أمام المستشار المحقق يوم الخميس -

الإذاعة والتلفزيون: ضمان تغطية شاملة للبث عبر كافة أرجاء الوطن -

سباحة - 200 م على الظهر: الجزائري عرجون يحسن الرقم القياسي الوطني ويتأهل إلى النهائي -

طاقة : روسنفت الروسية تتحول إلى اليورو في تسويق المنتجات النفطية -

تنصيب مدراء جدد للوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء -

عريقات يدعو إلى تحرك دولي وعربي وإسلامي لحماية المسجد الأقصى -

وفاة 74 شخصا وإصابة 271 آخرين في حوادث مرور خلال الأسبوع المنصرم -

العمليات العقارية للدولة بالخارج: مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب تخصيص خاص -

سباحة: الجزائر تحصد 5 ميداليات منها ذهبيتان -

الرابطة الثانية (الجولة الأولى): ثلاثة لقاءات محلية في البرنامج، و قمة، ش.بجاية - و. تلمسان، بدون جمهور -

الألعاب الإفريقية 2019: مشاركة قياسية للملاكمين والملاكمات -

الحكومة اليمنية: لن نشارك في أي حوار مع الانفصاليين قبل انسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها -

أمن وطني: أزيد من 82 % من المواطنين راضون على مجمل الخدمات الشرطية -

سوق أهراس: جني 2،5 مليون قنطار من الحبوب -