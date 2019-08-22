Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المحكمة العليا: وزير العدل السابق الطيب لوح يمثل أمام المستشار المحقق يوم الخميس 

  أدرج يـوم : الخميس, 22 آب/أغسطس 2019 10:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
المحكمة العليا: وزير العدل السابق الطيب لوح يمثل أمام المستشار المحقق يوم الخميس 

الجزائر - استدعى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وزير العدل السابق، الطيب لوح، للمثول أمامه غدا الخميس قصد سماع أقواله في قضايا "مجرمة قانونا"، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر أنه "بتاريخ 18 أغسطس 2019 تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد لوح الطيب وزير العدل حافظ الأختام سابقا ومن معه، المتابعين في قضايا مجرمة قانونا"، مضيفا أن ملف القضية "قد أحيل على السيد المستشار المحقق وقد قام هذا الأخير باستدعاء المدعو لوح الطيب ليوم الخميس 22 أغسطس 2019 على الساعة التاسعة صباحا لسماعه حول الوقائع المنسوبة إليه".

وأشار بيان النائب العام إلى أنه "تم تكوين ملف رفع الحصانة وفقا للإجراءات القانونية ضد عضو من مجلس الأمة له علاقة بالوقائع".

كلـمات مفتـاحيــة :
المحكمة العليا: وزير العدل السابق الطيب لوح يمثل أمام المستشار المحقق يوم الخميس 
  أدرج يـوم : الخميس, 22 آب/أغسطس 2019 10:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.22

أمطار وحبات البرد مرتقبة بالعديد من الولايات الشرقية للوطن ابتداء من اليوم الخميس

19.08.22

تنصيب الرئيس والنائب العام الجديدين لمجلس قضاء الشلف

19.08.22

اجتماع حكومي يدرس الدخول الاجتماعي وتدابير تقليص عجز ميزان المدفوعات

19.08.22

العمل على مرافقة مختلف المشاريع والتجارب الواعدة في مجال تعزيز الإنتاج الفلاحي لتنويع…

19.08.22

أدرار: ضرورة دخول مركز مكافحة السرطان الخدمة في أقرب وقت ممكن

19.08.22

حريق يأتي على ثلاث محلات تجارية بوسط مدينة الجلفة

الأكثــر قـراءة

19.08.19

سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية تطلب التفسيرات من المتعامل أوريدو بسبب الاختلالات

19.08.20

الجزائر جاهزة لإنجاز مشروع وطني لإنتاج 5600 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية

19.08.19

مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة "من الأولويات الملحة للعدالة"

19.08.20

نحو خلق أقطاب امتياز لقطاع السياحة بالجزائر

19.08.19

الالعاب العسكرية الدولية بروسيا: المنتخب الوطني العسكري يعود الى ارض الوطن

19.08.19

رئيس الدولة يجدد الدعوة إلى الدفع بمسار الحوار لتحقيق غاياته في "الآجال القريبة"