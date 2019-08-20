جبهة المستقبل تدعو الى إشراك كل أطياف المجتمع في الحوار للتوصل الى إجماع وطني

الجزائر- أكدت جبهة المستقبل يوم الثلاثاء, على لسان رئيسها عبد العزيز بلعيد, على أهمية إشراك كل أطياف المجتمع في مسار الحوار من أجل التوصل الى إجماع وطني يضمن تنظيم انتخابات رئاسية "نزيهة وشفافة".

واعتبر السيد بلعيد في ندوة صحفية نشطها عقب لقائه بمقر حزبه مع منسق هيئة الوساطة والحوار, كريم يونس, ان الحوار هو "السبيل الحضاري والوحيد لإخراج البلاد من الازمة التي تمر بها والتوجه مباشرة الى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لبعث آمال وطموحات الشعب الجزائري وبناء دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الديمقراطية الحقيقية".

وأضاف أنه تم خلال اللقاء الذي جمعه بالسيد كريم يونس التطرق الى "أهم المسائل والقضايا ذات الصلة بالسبل الكفيلة للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد", مشددا على "ضرورة التوجه الى حوار مع كل الأطراف دون اقصاء أو تهميش".

من جهة اخرى, أشاد رئيس جبهة المستقبل ب"الجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسسة العسكرية من اجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد", داعيا في نفس الوقت كل الفاعلين السياسيين وتنظيمات المجتمع المدني الى "بذل المزيد من الجهود والمشاركة في الحوار من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تمر بها".

من جانبه, أوضح السيد كريم يونس أن هيئة الوساطة والحوار "التي تضم شخصيات وطنية بارزة, تسعى في اطار مشاوراتها المتواصلة مع كل الاطراف, الى تحسين وتعزيز العلاقة بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني من اجل المشاركة في حوار جاد وبناء وصادق للتوصل الى بناء مستقبل زاهر يعود بالمنفعة على الجميع".

وذكر بسلسلة الحوارات التي جرت مع العديد من فعاليات المجتمع, والتي توجت --مثلما قال-- بأرضيات عمل "تسعى الهيئة الى مناقشتها ودراستها لإخراج البلاد من الوضع الراهن بعيدا عن أي اقصاء أو تمييز".

وأبرز في ذات السياق ان هدف الهيئة هو التوصل الى "توافق وطني من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وتحقيق التغيير الذي يطمح اليه الشعب الجزائري".

وتجدر الاشارة الى أن السيد كريم يونس سيتنقل غدا الاربعاء الى مقر حزب "طلائع الحريات" للقاء رئيسه علي بن فليس, وهذا في اطار سلسلة اللقاءات التي باشرتها هيئة الوساطة والحوار مع الاحزاب السياسية.