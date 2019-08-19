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مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة "من الأولويات الملحة للعدالة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 14:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة &quot;من الأولويات الملحة للعدالة&quot; صورة وأج

البويرة - تعد مكافحة الفساد بكافة أشكاله و استرجاع الأموال المنهوبة أو المهربة من "الأولويات الملحة لقطاع العدالة" خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد، حسبما أكدته يوم الاثنين بالبويرة رئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحيى.

وأكدت رئيسة مجلس الدولة خلال اشرافها على حفل تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء البويرة, العقون محمد و النائب العام الجديد لدى نفس المجلس, لعزيزي محمد الطيب, على أهمية هذه التعيينات التي تندرج في اطار "تدعيم المسؤوليات داخل قطاع العدالة خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد".

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واعتبرت ذات المسؤولة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور السلطات الولائية, ان "مكافحة الفساد بكل اشكاله و درجاته و استرجاع الأموال العامة المنهوبة, تشكل احدى الأولويات الملحة في هذه الظروف بهدف تقوية نظام الشفافية اكثر و العمل على بناء عدالة عصرية و مواطنية", مضيفة ان هذه الأولويات ستسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها الجزائر.

وقالت : "نسهر على تحقيق في هذه الظروف ، عدالة مواطنية و عصرية تسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها البلاد".

من جهة أخرى, اغتنمت السيدة بن يحيى الفرصة للإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف إطارات و موظفي و عمال القطاع داعية إياهم لبذل المزيد من الجهود لاكتساب خبرة اكبر و ترقية القطاع و التحلي بالمرونة و الاتصال مع المواطن و المجتمع.

آخر تعديل على الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 15:35
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مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة "من الأولويات الملحة للعدالة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 14:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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