تربية: الموافقة على التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة واعطائهم "الأولوية" في التوظيف

عين الدفلى - أعلن وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, اليوم الخميس من ولاية عين الدفلى, ان الحكومة وافقت على التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة مع اعطائهم "الأولوية" في التوظيف بالقطاع .

وقال السيد بلعابد خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته لهذه الولاية, ان الحكومة "وافقت على التكفل بخريجي المدراس العليا للأساتذة واعطائهم الأولوية في التوظيف بالقطاع", مؤكدا ان "هذه الفئة هي أولى بالالتحاق بمنصب أستاذ في جميع الأطوار التعليمية بحكم التخصص وأيضا بحكم الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي".

وكشف بالمناسبة ان نتائج مسابقة التوظيف الخارجي للإداريين سيتم الاعلان عنها "مساء اليوم الخميس".

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من جهة أخرى, أبرز السيد بلعابد أن ملف اصلاح البكالوريا "لايزال قيد الدراسة", مضيفا أن "هناك عدة إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا" بهذا الخصوص.

وبعد ان كشف أن الكتب المدرسية لجميع الاطوار التعليمة "تم ايصالها الى المؤسسات التربوية", أكد الوزير أن الدخول المدرسي القادم سيكون "هادئا" بدليل --كما قال-- "وجود عدة مؤشرات إيجابية والتحضير الجيد على مستوى كافة ولايات الوطن تحسبا لهذا الموعد".