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توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت

  أدرج يـوم : الأحد, 11 آب/أغسطس 2019 17:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت بتيارت عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان أصدرته اليوم الأحد وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه :" في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 أوت 2019، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بتيارت/ن.ع.2".

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وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة --حسب ذات المصدر-- عشرين (20) منقبا عن الذهب وضبطت اثنين وعشرين (22) مولدا كهربائيا وخمس (05) مطارق ضغط بالإضافة إلى مركبة (01) رباعية الدفع ومعدات تفجير.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، ضبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من عنابة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة عشرين (20) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

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توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت
  أدرج يـوم : الأحد, 11 آب/أغسطس 2019 17:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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