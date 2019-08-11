الدالية تقاسم فرحة عيد الأضحى مع نزلاء دار المسنين والطفولة المسعفة بالجزائر العاصمة

ارتفاع عدد الحجاج الجزائريين المتوفين الى سبعة بعد وفاة حاج آخر بمنى -

سطيف: إجراء 843 عملية جراحية ترميمية تجميلية خلال السداسي الأول 2019 -

الحماية المدنية تنقل جثة شخص يرجح أنه مقتول لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون -

الرابطة الأولى (2019-2020): من سيخلف اتحاد الجزائر على عرش البطولة؟ -

رئيس الاتحاد البرلماني العربي: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تكرس إرهاب الدولة -

الجلفة: جمع أزيد من 10 الآلاف وحدة من جلود الأضاحي -

الصحراء الغربية: مظاهرات أمام مقر القنصلية المغربية بألخثيراس -

السعودية: تهاطل أمطار غزيرة على مخيمات منى -

التجارة الخارجية: تسجيل عجز بقيمة 19ر3 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2019 -

الدالية تزور الأطفال المرضى بمستشفى نفيسة حمود ودار الرحمة ببئر خادم -

البليدة: الهيدورة...موروث تقليدي في طريق الزوال -

الرابطة الأولى (2019-2020) الميركاتو الصيفي: الأندية الكبيرة وفية لتقاليدها و بارادو الاستثناء -

توقيف 23 منقبا عن الذهب بكل من تمنراست وجانت -

السعودية: وفاة حاجين جزائريين بمنى -

إصابة 61 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى -

توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت -

المنافسات الإفريقية للأندية: العلامة الكاملة للأندية الجزائرية الأربعة -

استجابة ملحوظة لمداومة التجار والصيادلة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى بالجزائر العاصمة -

الجزائر تسجل عاما عاديا من حيث حرائق الغابات -