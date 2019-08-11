الدالية تقاسم فرحة عيد الأضحى مع نزلاء دار المسنين والطفولة المسعفة بالجزائر العاصمة

وسحمت هذه الزيارة التي حضرها أيضا الولاة المنتدبين للمقاطعات الادارية للجزائر العاصمة والمنتخبين المحليين , ومسؤولي أسلاك الامن ,بتقاسم بهجة عيد الأضحى المبارك مع الأطفال و الفئات التي هي في وضعيات صعبة يتعذر عليهم وضعهم الاجتماعي قضاء مناسبة عيد الأضحى بين أفراد عائلاتهم , حيث تم نحر الأضاحي بكل من مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية ودار المسنين بباب الزوار, كما تم توزيع الهدايا على المقيمين بهذين المركزين .
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وبهذه المناسبة وجهت السيدة الدالية تهاني العيد لكافة الشعب الجزائري ولكافة مقيمي مراكز العجزة والطفولة المسعفة والمرضى المتواجدين بالمستشفيات المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن وكذا كافة أسلاك الأمن وأفراد الجيش الوطني الشعبي الساهرين على حماية البلاد .