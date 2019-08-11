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الدالية تقاسم فرحة عيد الأضحى مع نزلاء دار المسنين والطفولة المسعفة بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 11 آب/أغسطس 2019 10:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الدالية تقاسم فرحة عيد الأضحى مع نزلاء دار المسنين والطفولة المسعفة بالجزائر العاصمة

الجزائر - قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية,صباح يوم الأحد, بزيارة دار المسنين  بباب الزوار ومركز الطفولة المسعفة بالمحمدية، (الجزائر العاصمة)  حيث قاسمتهم فرحة أجواء عيد الأضحى المبارك .

وسحمت هذه الزيارة التي حضرها أيضا الولاة المنتدبين للمقاطعات الادارية للجزائر العاصمة والمنتخبين المحليين , ومسؤولي أسلاك الامن ,بتقاسم بهجة عيد الأضحى المبارك مع الأطفال و الفئات التي هي في  وضعيات صعبة  يتعذر عليهم وضعهم الاجتماعي قضاء مناسبة عيد الأضحى بين أفراد عائلاتهم , حيث تم  نحر الأضاحي بكل من مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية ودار المسنين بباب الزوار, كما تم توزيع الهدايا على المقيمين بهذين المركزين .       

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وبهذه المناسبة وجهت السيدة الدالية تهاني العيد لكافة الشعب الجزائري ولكافة مقيمي مراكز العجزة والطفولة المسعفة والمرضى المتواجدين بالمستشفيات  المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن وكذا كافة أسلاك الأمن وأفراد الجيش الوطني الشعبي الساهرين على حماية البلاد .

آخر تعديل على الإثنين, 12 آب/أغسطس 2019 18:28
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الدالية تقاسم فرحة عيد الأضحى مع نزلاء دار المسنين والطفولة المسعفة بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 11 آب/أغسطس 2019 10:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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