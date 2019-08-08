الفريق قايد صالح: التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة للتحضير للرئاسيات "أولوية قصوى في مسار الحوار"

الجزائر - أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس بالبليدة، على أن التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية يعد "أولوية قصوى في مسار الحوار الوطني"، حسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وفي كلمة توجيهية له خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها للناحية العسكرية الأولى، ذكر الفريق قايد صالح بأهمية تبني نهج الحوار الذي يعد "السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان"، مسجلا "إيمانه بالحوار الجاد، مضبوط الأهداف، حوار بناء كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال، والتي تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني".

غير أنه لفت بالمقابل إلى أن هذا الحوار "يتعين أن يجري في جو تسوده النوايا الحسنة والصدق والأمانة وتديره شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة، تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا، تقدم المصلحة العليا للوطن وتنأى بنفسها عن الشروط المسبقة التي تعرقل مسار الحوار''.

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كما توقف في ذات الصدد عند "المحاولات التي تقودها بعض الأطراف التي تزعجها الجزائر القوية والمستقرة والآمنة"، مما يجعل البلاد --كما قال-- "عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري"، مشيرا إلى "معلومات ''مؤكدة تحوزها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول هذه المخططات المعادية التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها، والتي تستغل الوضع الراهن في بلادنا لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث''.

واسترسل مضيفا بهذا الخصوص: "من هنا يأتي تأكيدنا في كل مرة على ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، لكونه الضمانة الأساسية، بل الوحيدة، للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وعدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه".