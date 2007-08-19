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اكتشاف مخبأ للذخيرة بتمنراست وتدمير 23 قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آب/أغسطس 2019 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
اكتشاف مخبأ للذخيرة بتمنراست وتدمير 23 قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس   

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة عيار 106 ميليمتر، فيما دمرت مفرزة أخرى بولاية بومرداس 23 قنبلة تقليدية الصنع، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أوت 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على عشرين (20) قذيفة عيار 106 ميليمتر، فيما دمرت مفرزة أخرى بمنطقة عين الحمراء، ولاية بومرداس/ن.ع.1، (23) قنبلة تقليدية الصنع".

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وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق ع عناصر الدرك الوطني بعين الزانة، ولاية سوق أهراس/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات بحوزته 10،3 كلغ من الكيف المعالج، في حين تمّ ضبط 32400 لتر من الوقود وثلاثة (03) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بتندوف/ن.ع.3".

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت/ن.ع.4، منقبين (02) عن الذهب على متن مركبتين (02) رباعيتي الدفع محملتين بعشرة (10) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما أحبط حرس السواحل بكل من تنس/ن.ع.1 ووهران/ن.ع.2، محاولتي هجرة غير شرعية لـ 38 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

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اكتشاف مخبأ للذخيرة بتمنراست وتدمير 23 قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آب/أغسطس 2019 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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