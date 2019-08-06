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المحكمة العليا: الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 17:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
المحكمة العليا: الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل

 الجزائر - استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، إلى الوالي السابق لولاية وهران، عبد الغاني زعلان، في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية. 

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 6 أغسطس 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران سابقا، في قضية هامل عبد الغاني المتابع بجنحتي: التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".

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وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت --حسب ذات البيان--.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 17:47
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المحكمة العليا: الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 17:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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