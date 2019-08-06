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الطلبة في مسيرة سلمية يجددون مطالب رحيل بقايا رموز النظام السابق واستقلالية القضاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 17:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
الطلبة في مسيرة سلمية يجددون مطالب رحيل بقايا رموز النظام السابق واستقلالية القضاء صورة وأج

الجزائر- أكد الطلبة الجامعيون, في مسيرتهم الاسبوعية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, تمسكهم بمطالب رحيل بقايا رموز النظام السابق وارجاع السلطة للشعب واستقلالية القضاء.

وكان عشرات الطلبة في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة الشهداء الى غاية ساحة موريس اودان, ينادون في شعاراتهم برحيل بقايا رموز النظام السابق وفسح المجال لبناء دولة الحق والقانون, مشددين على ضرورة أن يتم الحوار لإخراج البلاد من الازمة مع أشخاص يتسمون بالنزاهة والمصداقية في أوساط الشعب.

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ووسط حضور أمني مكثف ومحكم, بدأ الطلبة مسيرتهم من ساحة الشهداء مرورا بشوارع العربي بن مهيدي, باستور والعقيد عميروش وصولا الى ساحة موريس أودان, رافعين لافتات وشعارات يطالبون فيها باستقلالية القضاء وارساء دعائم الحق وبناء دولة القانون ومحاربة الفساد والبيروقراطية في كل الميادين ومحاكمة المفسدين والمتسببين في نهب المال العام, مجددين مرة اخرى تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات الى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 17:27
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

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http://www.aps.dz/ar/algerie/74884-2019-08-06-13-46-57#sigProId2746640ebf
الطلبة في مسيرة سلمية يجددون مطالب رحيل بقايا رموز النظام السابق واستقلالية القضاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 17:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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