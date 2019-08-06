الطلبة في مسيرة سلمية يجددون مطالب رحيل بقايا رموز النظام السابق واستقلالية القضاء

وكان عشرات الطلبة في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة الشهداء الى غاية ساحة موريس اودان, ينادون في شعاراتهم برحيل بقايا رموز النظام السابق وفسح المجال لبناء دولة الحق والقانون, مشددين على ضرورة أن يتم الحوار لإخراج البلاد من الازمة مع أشخاص يتسمون بالنزاهة والمصداقية في أوساط الشعب.

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ووسط حضور أمني مكثف ومحكم, بدأ الطلبة مسيرتهم من ساحة الشهداء مرورا بشوارع العربي بن مهيدي, باستور والعقيد عميروش وصولا الى ساحة موريس أودان, رافعين لافتات وشعارات يطالبون فيها باستقلالية القضاء وارساء دعائم الحق وبناء دولة القانون ومحاربة الفساد والبيروقراطية في كل الميادين ومحاكمة المفسدين والمتسببين في نهب المال العام, مجددين مرة اخرى تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات الى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.