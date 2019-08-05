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إلقاء القبض على الإرهابي "ب.قويدر" المكني "الربيع"

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آب/أغسطس 2019 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
إلقاء القبض على الإرهابي &quot;ب.قويدر&quot; المكني &quot;الربيع&quot;

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني امس الاحد بتمنراست من إلقاء القبض على الإرهابي "ب. قويدر" المكنى "الربيع" حسب ما اورده اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 04 أوت 2019 بتمنراست/ن.ع.6، من إلقاء القبض على الإرهابي "ب. قويدر" المكنى "الربيع"  الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة  2011 "

واضاف البيان انه "كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ للإرهابيين وأربع (04) قنابل  تقليدية الصنع، وذلك، خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام، ولاية سكيكدة /ن.ع.5 ".

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وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (45) منقبا عن الذهب وضبطت (07) أجهزة كشف عن المعادن و(09) مولدات كهربائية و(07) مطارق  ضغط وبندقية (01) صيد، بالإضافة إلى آلة لتكسير الحجارة ومواد ومعدات تفجير.

وبالغزوات/ن.ع.2، ضبط حراس السواحل (21,765) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من بجاية/ن.ع.5 وتلمسان/ن.ع.2، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ (3,9) كيلوغرام.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ (17) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران/ن.ع.2 وسكيكدة/ن.ع.5، في حين تم توقيف (34) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان والنعامة وبرج باجي مختار.

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إلقاء القبض على الإرهابي "ب.قويدر" المكني "الربيع"
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آب/أغسطس 2019 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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