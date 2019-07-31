الإذاعة والتلفزيون الجزائريان مدعوان "لتعزيز" و "تنويع" فضاءات التعبير السياسي  

الجزائر - جدد وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة حسن رابحي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تأكيده على ضرورة حرص الإذاعة و التلفزيون الوطنيين على "تعزيز" و "تنويع" فضاءات التعبير السياسي الموجهة لكافة الفاعلين السياسيين في المجتمع "طبقا" لدفتر شروط هاتين المؤسستين.

وخلال حفل نظمته وزارة الاتصال على شرف الفائزين الجزائريين في المهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون المنظم مؤخرا بتونس، ألح السيد رابحي على ضرورة حرص الإذاعة و التلفزيون الوطنيين على "تعزيز" و "تنويع" فضاءات التعبير السياسي الموجهة لكافة الفاعلين السياسيين في المجتمع "طبقا" لدفتر شروط هاتين المؤسستين".

وأوضح أن "مهمة الخدمة العمومية هذه ينبغي أن تتم في ظل الاحترام التام لقواعد المهنة وأخلاقياتها و كذا الإجراءات التشريعية القابلة للتطبيق في هذا المجال سيما تلك المُتضمنة في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري".

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن "كل وسائل الإعلام الناشطة عبر التراب الوطني مُلزمة في مجال برمجة الحصص ذات المضمون السياسي و النقاشات بين الآراء المتعارضة بالامتثال لهذه القواعد في كنف المساواة و الانصاف حيال كل فاعلي الحياة السياسية الوطنية".