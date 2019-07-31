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ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج ببني صاف وعين الدفلى (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج ببني صاف وعين الدفلى (وزارة الدفاع)

الجزائر - تمكن حرس السواحل, أمس الثلاثاء, من ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج تقارب الخمسة قناطير بكل من بني صاف (ولاية عين تيموشنت) وعين الدفلى, حسب ما أورده يوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا, ضبط حرس السواحل, يوم 30 يوليو 2019 ببني صاف, ولاية عين تيموشنت/ن.ع.2, كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة (04) قناطير وثلاثة (03) كلغ, في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات ضبط لديه 71 كلغ من نفس المادة بعين الدفلى/ن.ع.1".

وبكل من تندوف/ن.ع.3 وتمنراست/ن.ع.6, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي تسعة (09) منقبين عن الذهب وحجزت بندقية صيد وأربع (04) مركبات رباعية الدفع و 29 مولدا كهربائيا و 16 مطرقة ضغط و2000 لتر من الوقود وخمسة (05) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة".

من جهة أخرى, وإثر عملية بحث وإنقاذ, "تمكن حرس السواحل من مساعدة وإنقاذ 14 شخصا كانوا عالقين قرب شاطئ عين بربر بعنابة/ن.ع.5, في حين أحبط حراس السواحل بوهران/ن.ع.2, محاولات هجرة غير شرعية لـ 25 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. كما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بأدرار".

آخر تعديل على الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 16:20
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ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج ببني صاف وعين الدفلى (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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