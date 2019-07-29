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حجز أزيد من 158 كلغ من الكيف المعالج بالغزوات وبني صاف وتلمسان  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 تموز/يوليو 2019 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
حجز أزيد من 158 كلغ من الكيف المعالج بالغزوات وبني صاف وتلمسان  

الجزائر - حجزت وحدات لحرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، في عمليات متفرقة أمس الاثنين بكل من الغزوات، بني صاف وتلمسان، أزيد من 158 كلغ من الكيف المعالج ، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجزت وحدات لحرس السواحل، يوم 29 جويلية 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من الغزوات وبني صاف (الناحية العسكرية الثانية) 123،4 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 35 كيلوغرام".

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وبتندوف (الناحية العسكرية الثالثة) أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "خمسة (05) منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وخمسة (05) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب بالإضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما ضبطت مفرزة أخرى بجانت (الناحية العسكرية الرابعة) خمسة (05) مولدات كهربائية وست (06) مطارق ضغط".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "محاولات هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا بكل من عين تموشنت و وهران (الناحية العسكرية الثانية)، في حين أوقف حراس الحدود 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف".

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حجز أزيد من 158 كلغ من الكيف المعالج بالغزوات وبني صاف وتلمسان  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 تموز/يوليو 2019 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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