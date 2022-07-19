توقيف 5 أشخاص بولايتي بسكرة وتلمسان بحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج

الجزائر - أوقف عناصر الدرك الوطني بولايتي بسكرة وتلمسان 5 أشخاص بحوزتهم كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني أوقفوا بطولقة (ولاية بسكرة) 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة وحجزوا داخل مسكنهم 274 قرص مهلوس، إضافة إلى 47.86 غرام من الكيف المعالج و ثلاثة هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 689.350 دج من عائدات بيع هاته المواد.

وبولاية تلمسان، أوقف أفراد فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بالسوق الأسبوعي شخصا يبلغ من العمر 29 سنة وبحوزته 78 قرصا مهلوسا من علامات مختلفة ، إضافة إلى 2 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدره 20.000 دج من عائدات بيع هذه المواد.

من جانب آخر، أوقف أفراد السرية الاقليمية للدرك الوطني بالبويرة على شطر الطريق السيار شرق-غرب الرابط بين البويرة والجزائر، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة على متن سيارة وبحوزته 203 هاتف نقال من مختلف العلامات بدون سجل تجاري ولا فاتورة.

وبموجب أمر بالتفتيش، أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزانة البيضاء (ولاية باتنة) شخص يبلغ من العمر 45 سنة وحجزوا داخل مرآبه الذي حوله سرا إلى مذبح، على 3 قناطير من اللحوم البيضاء وقنطار واحد و7 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك.