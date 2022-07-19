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الخدمة الوطنية: تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة فما فوق

  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الخدمة الوطنية: تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة فما فوق

الجزائر - أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، اليوم الأحد، أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، "تتواصل في ظروف جيدة".

وجاء في البيان "تعلن وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، تتواصل  في ظروف جيدة ".

وبهذا الصدد --يضيف نفس المصدر -- انه "ومنذ بداية هذه العملية وإلى غاية 31 مارس 2019، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائتان وثلاثة وستون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون (263.579) مواطنا، من بينهم ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وستون (3.768) مقيما بالخارج ".

وفي إطار "نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة تم تسوية وضعية تسعة مائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثة مائة (931.300) متأخرا من الدفعات إلى غاية سنة 2014 " .

             

آخر تعديل على الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 16:42
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الخدمة الوطنية: تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة فما فوق
  أدرج يـوم : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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