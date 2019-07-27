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حجز كميتين من الكيف المعالج بتلمسان و عين تيموشنت

  أدرج يـوم : السبت, 27 تموز/يوليو 2019 18:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
حجز كميتين من الكيف المعالج بتلمسان و عين تيموشنت

الجزائر - تمكن حرس السواحل بالغزوات (تلمسان) من ضبط 71,35 كيلوغرام من الكيف المعالج فيما حجز عناصر الدرك الوطني 730 غرام من نفس المادة بعين تيموشنت, حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثر عمليات متفرقة، ضبط حرس السواحل بالغزوات، ولاية تلمسان/ن.ع.2، يومي 25 و26 جويلية 2019، (71,35) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (730) غرام من نفس المادة بعين تيموشنت/ن.ع.2".

في سياق متصل, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، ثمانية (08) منقبين عن الذهب وحجزت جهازي كشف عن المعادن و(11) مولد كهربائي و(11) مطرقة ضغط، في حين أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (3386) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5".

من جهة أخرى, ضبط عناصر الدرك الوطني بسكيكدة/ن.ع.5، قنطارين (02) و(47) كيلوغرام من مادة الرصاص, فيما تم حجز بندقية صيد بدون وثائق و(133) طلقة من مختلف العيارات بتبسة/ن.ع.5", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

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حجز كميتين من الكيف المعالج بتلمسان و عين تيموشنت
  أدرج يـوم : السبت, 27 تموز/يوليو 2019 18:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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