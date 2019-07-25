Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجموعة الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل (نبذة)

  أدرج يـوم : الخميس, 25 تموز/يوليو 2019 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - تتكون مجموعة الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل من وجوه بارزة تتمتع بخبرة طويلة كلُ في مجال نشاطه.

وتضم هذه المجموعة السادة: كريم يونس ولالماس اسماعيل ولزهاري بوزيدي وعبد الوهاب بن جلول وبن عيسى عز الدين إضافة إلى السيدة بن عبو فتيحة.

- كريم يونس:  71 سنة, كاتب و سياسي, متحصل على شهادة الليسانس في الأدب الفرنسي, شغل سابقا منصب رئيس  المجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى غاية 2004 بالإضافة إلى تقلده للعديد من المناصب السامية منها كاتب الدولة ووزير التكوين المهني.

بعد انسحابه من الحياة السياسية كرس السيد كريم يونس وقته للكتابة بحيث نشر العديد من المؤلفات حول تاريخ الجزائر.

- فتيحة بن عبو: متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام وأستاذة جامعية متخصصة في القانون الدستوري. تملك السيدة بن عبو مؤلفين هما: "قانون البرلمان الجزائري" و "مدخل إلى القانون الدستوري" بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والمقالات المنشورة في المجلات الجزائرية والأجنبية.

تقدم الخبيرة في القانون الدستوري مداخلاتها بشكل منتظم لتنوير الرأي العام حول المسائل القانونية والدستورية.

       - اسماعيل لالماس: خبير في الاقتصاد والمالية ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير, وهو شخصية تلجأ إليها عادة وسائل الإعلام لتقديم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الوضع الاقتصادي للبلد.

       - بوزيدي لزهاري: عضو سابق بمجلس الأمة وخبير دستوري يشتغل أستاذا للقانون الدستوري بجامعة قسنطينة.

       - عز الدين بن عيسى: 52 سنة, أستاذ جامعي بتلمسان وهو عضو نشط بالحركة الجمعوية.

       - عبد الوهاب بن جلول: يبلغ من العمر 49 سنة, نقابي في قطاع التربية الوطنية وعضو بالعديد من الجمعيات بتقرت (ولاية ورقلة) كما يعد عضوا نشطا في المجتمع المدني.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مجموعة الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل (نبذة)
  أدرج يـوم : الخميس, 25 تموز/يوليو 2019 19:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.07.25

بطولة افريقيا لكرة الطائرة: الجزائر تفوز على بوتسوانا (3-0) وتواجه الكاميرون في المربع…

19.07.25

صلاحيات فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني

19.07.25

دراجات/الدورة الدولية للمغرب للدراجات: الجزائري يوسف رقيقي يفوز بالمرحلة الثالثة والأخيرة

19.07.25

المركب الرياضي لوهران: رصد 2ر1 مليار دج للإسراع في وتيرة الإنجاز

19.07.25

الطبعة الـ41 لمهرجان تيمقاد الدولي: مسرح تاموقادي بحلة جديدة بداية من سهرة السبت المقبل

19.07.25

تخرج دفعات لطلبة المعاهد التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال

الأكثــر قـراءة

19.07.22

ترتيب الفيفا لشهر يوليو: نحو ارتقاء الجزائر إلى المرتبة الـ 40 عالميا

19.07.23

كاس العالم  2022(تصفيات منطقة افريقيا) : سحب القرعة يوم 29 يوليو بالقاهرة

19.07.24

حوار مع السيّد الأمين العام لرئاسة الجمهورية

19.07.24

 الرئاسيات المقبلة ستشكل بداية مسار "تجديد مؤسساتي و سياسي"

19.07.25

رئيس الدولة يستقبل فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل

19.07.23

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد