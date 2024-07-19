افتتاح الجامعة الصيفية "المؤسسة الجزائرية الأمريكية 2019" الأحد المقبل بباتنة

باتنة - تفتتح الأحد المقبل بجامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد بباتنة فعاليات الجامعة الصيفية "المؤسسة الجزائرية الأمريكية 2019 "، حسب ما أكده اليوم الأربعاء عضو اللجنة المنظمة البروفيسور منير أكساس .

وأوضح نفس المصدر لـوأج بأن هذه التظاهرة تخصص في طبعتها الثانية بعد الطبعة الأولى التي احتضنتها الصيف الماضي جامعتي باب الزوار (الجزائر العاصمة) وجامعة باتنة 2 لثلاث دورات تكوينية في تخصصات (الطاقات المتجددة) و(البيوتكنولوجيا وعلوم الصحة) و(الهندسة المدنية والمعمارية) بتأطير من أساتذة وباحثين من داخل وخارج الوطن.

أما المعنيون بالمبادرة التي ستحتضنها كلية الطب التابعة لجامعة باتنة 2 على مدار أسبوع يضيف البروفيسور أكساس فهم طلبة الدراسات العليا (ماستر ودكتوراه) من مختلف أنحاء الوطن والأساتذة الباحثين بالجامعات ومراكز البحث والمهندسين المهتمين بهذه المجالات في الشركات والقطاع الصناعي على المستوى الوطني.

وستلقى خلال هذه الجامعة الصيفية التي سيشارك فيها ألمع الباحثين الجزائريين بالولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبية محاضرات مكثفة و ورشات تطبيقية و ذلك من الثامنة و النصف صباحا إلى غاية السابعة مساء وفقا لنقس المتحدث الذي أكد على أن برنامجا ثقافيا ثريا مبرمجا في السهرات لفائدة المشاركين في هذه التظاهرة التي انفردت جامعة باتنة 2 باحتضان فعالياتها.

وذكر عضو اللجنة المنظمة كذلك أن الجامعة الصيفية "المؤسسة الجزائرية الأمريكية 2019" تنظم بالتنسيق مع كل من المؤسسة الجزائرية الأمريكية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مديرية البحث العلمي وكذا وزارة الخارجية.