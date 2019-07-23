كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة، وذلك إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 23 جويلية 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش(1) من نوع HERSTAL ورشاش (1) آخر من نوع دوشكا وبندقية رشاش من نوع FMPK ورشاش من نوع ديكتاريوف وبندقية من نوع FLGوبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف و40 قذيفة هاون عيار 82 ملم, بالإضافة إلى 4000 طلقة عيار 12.7 ملم".

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وأضاف البيان أن "مثل هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد على فعالية ونجاعة مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين وحماية كافة التراب الوطني من مختلف الآفات والتهديدات".