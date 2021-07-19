مضيق هرمز: حظر ناقلة النفط "مصدر"  دام 1 سا 15 دقيقة 

الجزائر- تم حظر ناقلة البترول الجزائرية "مصدر" يوم الجمعة على الساعة 19:30 من قبل البحرية الإيرانية، وأفرج عنها على الساعة 20:45، مباشرة بعد اتصال السلطات الجزائرية مع السلطات الإيرانية، حسبما ذكرت به اليوم الاحد الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك".

و اوضح بيان سوناطراك انه "تم حظر ناقلة النفط MESDAR يوم الجمعة 19 يوليو 2019 على الساعة 19:30 من قبل البحرية الإيرانية، لمدة ساعة و 15 دقيقة وأفرج عنها على الساعة 20:45 مباشرة بعد اتصال السلطات الجزائرية مع السلطات الإيرانية".

للتذكير، اعلنت امس السبت شركة سوناطراك انه تم ارغام ناقلة البترول "مصدر" التابعة لها، يوم الجمعة الى التوجه نحو المياه الاقليمية الايرانية من طرف خفر الحدود الايرانية، عند عبورها مضيق هرمز، حسب ما صرحت به اليوم السبت الشركة الوطنية للمحروقات.

إقرأ أيضا: ناقلة نفط جزائرية مجبرة على التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية

و اضاف ذات المصدر أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)".

و على إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، الى ان تمت معالجة هذه القضية على الساعة 20 سا45 اي ان الحجز دام ساعة و 15 دقيقة.

كما اكدت سوناطراك في بيانها عدم تسجيل "اية حوادث بشرية أو مادية".