نهائي كأس أمم إفريقيا 2019/ الجزائر- السنغال: السيد بن صالح يزور المنتخب الوطني بالقاهرة

القاهرة - زار رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح اليوم الخميس المنتخب الوطني لكرة القدم في مقر اقامته بالقاهرة عشية نهائي كأس افريقيا للأمم 2019 الذي سيجمعه بنظيره السنغالي غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي على الساعة الثامنة مساء (20:00) بالتوقيت المحلي.

و تحدث السيد بن صالح, الذي كان مرفوقا بوزير الشباب و الرياضة, رؤوف سليم برناوي و وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, مطولا مع اللاعبين و الفريق التقني للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي.

و صرح رئيس الدولة الذي لم يتوانى عن نقل الآمال التي يعلقها عليهم الشعب الجزائري للتتويج باللقب الإفريقي قائلا "أحمل إليكم رسالة من 44 مليون جزائري فخورين بمساركم و روحكم القتالية التي تميز مجموعتكم و ما حققتموه لحد الآن".

و في ذات السياق قال السيد بن صالخ للناخب الوطني جمال بلماضي أن مناصري الخضر يضعون فيه كامل ثقتهم, مضيفا أن الجزائريين يريدون "الإحتفال" غدا الجمعة بالفوز النهائي.

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و استمع السيد بن صالح, خلال هذه الزيارة, إلى شروحات من طرف رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القادم, خير الدين زطشي بخصوص عملية نقل المناصرين الجزائريين الذين سيشرعون في الالتحاق بالعاصمة المصرية ابتداء من ليلة الخميس إلى الجمعة.

و استحسن اللاعبون كثيرا زيارة رئيس الدولة, حيث طمأنوه بأنهم سوف يكونون في مستوى ثقته بهم و سيدخلون الفرحة على الشعب الجزائري.

وكان رئيس الدولة قد حل صباح اليوم الخميس بالقاهرة في زيارة إلى جمهورية مصر العربية بمناسبة نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019 الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره السنغالي.

و كان رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح قد استقبل من طرف رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بالقاهرة (مصر).