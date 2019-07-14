تعزيز جهاز مكافحة حرائق الغابات بطائرتين مروحيتين

الجزائر- تعزز جهاز مكافحة حرائق الغابات بإطلاق الدعم الجوي الذي تضمنه طائرتين مروحتين و هذا لا سيما بعد انتشار الحرائق بصفة تبعث على القلق في بعض مناطق البلاد خلال اليومين الاخيرين, حسب ما جاء اليوم في بيان للحماية المدنية.

و يتعلق الامر, يضيف البيان, "بضمان حماية أفضل للساكنة و الغطاء النباتي, عقب حرائق الغابات التي سجلت في منطقة البوني بين ولايتي بجاية و برج بوعريريج, مما مكن من حصر نطاق الحريق بسرعة".

في هذا السياق جندت الحماية المدنية خلال ال48 ساعة الماضية "ثلاثة فرق متنقلة و دعم دائم لوحدات التدخل في ولايات بجاية و تيزي وزو و برج بوعريريج, عقب حرائق الغابات التي سجلت بهذه المناطق".

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و يجدر التذكير ان مصالح الانقاذ للحماية المدنية قامت منذ 1 يونيو الماضي بإخماد 479 حريق غابات و ادغال و احراش ادت إلى اتلاف ب 66ر708 هكتار من الغابات و837 هكتار من الادغال و 1259 هكتار من الاحراش.