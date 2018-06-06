انتخاب الجزائر نائبا لرئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

نيويورك - انتخبت الجزائر يوم الثلاثاء بإجماع 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، نائبا لرئاسة الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل.

وتم انتخاب الجزائر لحساب مجموعة دول إفريقيا.

ويأتي هذا الانتخاب الذي يكرس جهود و دور الدبلوماسية الجزائرية تعزيزا لمكانتها في المحافل الدولية.

كما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بعد سلسلة من انجازات الجزائر ومساهمتها الديناميكية في مختلف التظاهرات الديبلوماسية الواسعة النطاق على غرار توليها سنة 2017 رئاسة اللجنة الأولى المكلفة بنزع السلاح و تسهيل المصادقة على إصلاح نظام تطوير الأمم المتحدة.

وشكلت المصادقة على هذا الإصلاح المعمق في 31 مايو المنصرم علامة تقدير وعرفان معترف بها بالإجماع لجهود الجزائر التي مكنت من إنجاح هذا المسار الهام.

وبصفتها نائبا لرئيس الجمعية العامة، ستكون الجزائر عضوا في اللجنة العامة، وهي هيئة فرعية هامة في الأمم المتحدة، مكلفة بتسيير أشغال الجمعية العامة.

وانتخبت الجمعية العامة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارثيس، وزيرة الشؤون الخارجية للإكوادور، لرئاسة دورتها ال73. و تصبح السيدة إسبينوسا غارثيس المرأة الرابعة المنتخبة في هذا المنصب منذ 73 سنة من إنشاء منظمة الأمم المتحدة.